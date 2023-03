Arzberg: Busfahrer fährt 9-Jährigen an

Einen Tag nach dem tragischen Unfall in Parkstein (wir berichteten) ist in Arzberg im Landkreis Wunsiedel ein Bub von einem Busfahrer angefahren worden. Der 74-Jährige kollidierte mit dem 9-Jährigen am frühen Dienstagnachmittag auf der Marktredwitzer Straße.

Der Junge wurde dabei von dem Fahrzeug frontal erwischt, knallte mit dem Kopf gegen dessen Frontscheibe und stürzte schließlich vom Fahrrad. Mit Verdacht auf Schädel-Hirn-Trauma wurde der Bub mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Weiden gebracht. Im Bus wurde niemand verletzt.