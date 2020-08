Auf der A93: LKW streift Autobahnbrücke

Ein Lkw hat am Dienstagabend auf der A93 bei Loisnitz im Landkreis Schwandorf eine Autobahnbrücke gestreift.

Der Grund des Malheurs: der Tieflader transportierte einen Bagger, dadurch war das Gefährt zu hoch. Durch den Zusammenstoß brach aus der Brücke ein Betonstück heraus, das einen nachfolgenden Seat traf. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Brücke ist nach einer ersten Begutachtung sicher und konnte für den Verkehr freigegeben werden.

Der Schaden an der Brücke kann noch nicht beziffert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.