Vier Menschen sind Montagnachmittag bei einem Unfall bei Paulsdorf im Landkreis Amberg-Sulzbach schwer verletzt worden.

Ein 78-Jähriger war mit seinem Auto in Richtung Amberg unterwegs, als er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet. Laut seinen Angaben wurde er von der Sonne geblendet. Er stieß frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Beide Autofahrer sowie deren jeweilige Beifahrer mussten mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht werden.