Mit dem Auto in die Baugrube

In Kümmersbruck im Landkreis Amberg-Sulzbach hat ein junger Mann am heutigen Neujahrsmorgen sein Auto unfreiwillig in einer eineinhalb Meter tiefen Baugrube geparkt.

Der 35-Jährige unternahm am Morgen mit mehr als 1,8 Promille im Blut eine kleine Stadtrundfahrt. Am Dorfplatz in Kümmersbruck verlor er dann jedoch die Kontrolle über den Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er einen Bauzaun und landete eineinhalb Meter tiefer in einer Baugrube. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht an der Hand verletzt. Am Auto entstand Totalschaden. Nach erfolgter Blutentnahme wurde der junge Mann ohne Abgabe seines Führerscheins wieder entlassen – er hatte nämlich keinen.