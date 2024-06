Auto voller Plagiate namhafter Hersteller

Zahlreiche gefälschte Markenartikel haben Fahnder am Donnerstag in Waldsassen sichergestellt. Die Beamten stoppten am Nachmittag einen VW nach der Einreise aus Tschechien.

Der 39-jährige Fahrer hatte seinen Wagen mit Souvenirs aus Tschechien vollgepackt. Über 300 gefälschte Artikel wie Schuhe, Kleidung und Handtaschen hatte der Mann in seinem Auto, die er auf einem Asiamarkt gekauft hatte. Der Niedersachse musste seine Einkäufe, für die er einen niedrigen vierstelligen Betrag bezahlte, in Waldsassen zurücklassen. Der 39-Jährige muss sich nun wegen eines Verstoßes nach dem Markengesetz strafrechtlich verantworten.