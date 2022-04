Autodieb in Amberg festgenommen

Mitte April ist im Landkreis Cham ein Audi A6 gestohlen worden. Am Montag nahm die Polizei den mutmaßlichen Dieb bei Amberg fest.

Der 46-Jährige war in eine Kontrolle geraten. Und da kam so einiges ans Licht. Die Kennzeichen seines Autos waren am Sonntag von einem geparkten Skoda im Landkreis Regen entwendet worden. Der Wagen selbst war am 11. April in Baden-Württemberg geklaut worden. Gegen den 46-Jährigen lagen zudem noch zwei offene Haftbefehle wegen anderer Delikte vor. Er sitzt jetzt in Untersuchungshaft.