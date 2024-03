Autodieb kracht gegen die Leitplanke

Ein 62-jähriger Mann hat am Dienstag auf der A6 in Richtung Tschechien einen schweren Unfall verursacht, als er mit einem gestohlenen BMW X3 einen Sattelzug überholen wollte. Er verlor zwischen Vohenstrauß und Pleystein die Kontrolle über das Auto und prallte gegen den Lkw und die Leitplanke.

Der SUV wurde völlig zerstört und blockierte die Fahrbahn. Der schwerverletzte Fahrer konnte sich aus dem Wrack befreien und flüchtete, brach aber kurz darauf zusammen. Der 62-Jährige landete im Krankenhaus. Gegen ihn liegt jetzt ein Untersuchungshaftbefehl vor. Der BMW war in Rheinland-Pfalz geklaut worden und sollte ins Ausland gebracht werden. Der Schaden am Wagen und am Lkw beträgt ca. 40000 Euro. Die A6 war für ca. 5 Stunden gesperrt.