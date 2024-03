Der souveräne 4:1-Auftaktsieg der Blue Devils gegen den Herner EV am Sonntag wird im Nachhinein von einer schweren Verletzung von Maximilian Kolb überschattet.

Nachdem der Verteidiger zu Beginn des letzten Drittels verletzt ausgeschieden war, herrschte am Montag nach einer MRT-Untersuchung Gewissheit. Der 26-Jährige zog sich in der 43. Minute bei einem Zweikampf an der Bande eine schwere Unterkörperverletzung zu. Der gebürtige Allgäuer muss operiert werden und fällt für den Rest der Saison aus.