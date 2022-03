Autokran kippt auf Supermarkt – Keine Verletzten

Ein Autokran ist in der Oberpfalz auf das Dach eines Supermarktes gekippt.

Verletzt wurde bei dem Unfall in Pentling im Landkreis Regensburg laut ersten Erkenntnissen der Polizei niemand. Das Gebäude sei evakuiert worden. Die Unfallursache und die Zahl der Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Unglücks am Montagnachmittag in dem Geschäft aufhielten, waren zunächst unklar. Es seien zwei Kräne für die Bergungsarbeiten angefordert und ein Abschnitt der nahe gelegenen Bundesstraße 16 vorübergehend gesperrt worden. (dpa/lby)