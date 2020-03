Autos in Brand gesteckt – Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben Freitagnacht im Landkreis Hof Autos in Brand gesteckt. Gegen 23.50 Uhr fing der geparkte Mercedes in der Stengelstraße in Naila Feuer. Ein Zeuge entdeckte den Brand und alarmierte die Feuerwehr.

Eine Stunde später gegen 0.45 Uhr brannte in der Schulstraße in Leupoldsgrün ein Kia. Das Feuer griff auf das Carport über, unter dem das Auto parkte. In beiden Fällen gelang es den Einsatzkräften die Brände schnell zu löschen. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 30.000 Euro. Die Kripo Hof hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.