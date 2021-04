In der Oberpfalz und in ganz Bayern steht am Mittwoch wieder ein Blitzermarathon an.

Bayern beteiligt sich am europaweiten „Speedmarathon“. Ab 6 Uhr am Mittwoch, den 21. April wird 24 Stunden lang im ganzen Freistaat die Geschwindigkeit kontrolliert.

Bayernweit gibt es rund 2100 mögliche Messstellen. Auf die Oberpfalz entfallen 106.

