Bahnstreik am Donnerstag – agilis nicht betroffen

Die Gewerkschaft GdL hat die Mitarbeiter der Deutschen Bahn ab Donnerstag zu einem 35-stündigen Warnstreik aufgerufen. Gut zu wissen, dass bei uns in der Oberpfalz agilis selbst vom Streik nicht direkt betroffen ist.

Nach Möglichkeit werden die agilis-Züge wie gewohnt fahren. Wie bei den vergangenen Streiks kann es allerdings zu Beeinträchtigungen kommen, wenn sich vereinzelt Mitarbeitende in den Stellwerken der DB am Ausstand beteiligen. Reisende sollten sich also vor Fahrtantritt unbedingt im Internet über ihre Reisemöglichkeiten informieren.