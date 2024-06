Drei neue Diakone zu Priestern geweiht

Der Regensburger Bischof Dr. Rudolf Voderholzer hat am Wochenende drei Diakone zu Priestern geweiht.

In der Regensburger Kathedrale St. Peter traten die drei Kandidaten am Samstag einzeln vor den Bischof und bekundeten ihre innere Bereitschaft zum Dienst an der Kirche in Einheit mit dem Bischof. Die Weihe erfolgte sodann nach der Anrufung des Heiligen Geistes durch die Handauflegung des Bischofs und das Weihegebet. Daraufhin folgte das Anlegen der priesterlichen Gewänder, die Salbung der Hände sowie die Überreichung von Brot und Wein durch den Bischof. Die drei Neupriester sind Matthias Merkl aus der Pfarrei Herz Jesu in Kohlberg, Marvin Schwedler von St. Johannes Baptist Neheim und Voßwinkel und Michael Steinhilber aus der Pfarrei St. Georg Etzgersrieth.