In der Marktredwitzer Innenstadt ist heute so einiges geboten. Neben dem traditionellen Bartholomäus-Jahrmarkt mit verkaufsoffenem Sonntag bieten viele Marktschreier ihre Ware an. Ab 13 Uhr macht außerdem die Freiwillige Feuerwehr Marktredwitz Station im Markt.

Erwachsene und Kinder können dann die unterschiedlichsten Tätigkeiten einer Feuerwehrfrau oder eines Feuerwehrmannes direkt vor Ort ausprobieren und sich über die vielfältigen Aufgabenbereiche der Feuerwehr informieren.