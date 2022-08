Einbruchserie in Bayreuther Schulen aufgeklärt

Zwei Männer stehen im Verdacht in der Nacht von Montag auf Dienstag in eine Bayreuther Schule eingestiegen zu sein. Eine Polizeistreife konnte die Flüchtigen stellen und festnehmen.

Weitere Ermittlungen und Vernehmungen führten nun zur Aufklärung von vierzehn Einbrüchen der vergangenen Monate. Die Tatverdächtigen sollen demnach für elf Einbrüche in Schulen und Sportheime in Bayreuth, je einen Einbruch in Schulen in Eckersdorf und Gößweinstein sowie einen Einbruch in eine Metzgerei in Wolfsbach verantwortlich sein. Die 29 und 35 Jahre alten Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.