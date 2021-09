Baumpflanzaktion am Roither See

Das starke Unwetter im Juli hat am Roither See bei Neuallkofen im Landkreis Regensburg deutliche Spuren hinterlassen.

So wurden acht große und mehrere kleinere Bäume umgeworfen, teils entwurzelt oder beschädigt. Darunter wertvolle Schattenbäume, die an heißen Sommertagen als Sonnenschutz für die Badegäste dienten. Damit auch künftig wieder genügend große Bäume heranwachsen können, hat der Verein für Naherholung im Raum Regensburg im Herbst vergangenen Jahres am Roither See eine Baumpflanzaktion durchgeführt. Neue Schattenbäume, wie Bergahorn, Trauerweiden, Linden, Hainbuchen und Erlen kann man jetzt dort finden. 27 Baumpaten übernahmen für jeweils 130 Euro eine Baumpatenschaft.