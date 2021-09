Ehepaar fällt Betrugsmasche „Falscher Polizeibeamter“ zum Opfer

Ein älteres Ehepaar aus Regensburg ist am Donnerstag Opfer der Betrugsmasche „falscher Polizeibeamter“ geworden. Ein Unbekannter rief bei ihnen an und gab sich als Kriminalbeamter der örtlichen Kripo aus.

Der Mann forderte die Eheleute auf, ihr Bargeld und ihre Wertgegenstände in Sicherheit zu bringen, da es in ihrem Stadtbezirk bereits einen Wohnungseinbruch gab. Durch wechselnde Gesprächspartner und ständig neue Drohszenarien gelang es den Betrügern das Ehepaar zu bewegen, ihre Bank aufzusuchen und dort einen Geldbetrag im unteren fünfstelligen Eurobereich abzuheben. Am Mittag kam es schließlich zur Geldübergabe an einen unbekannten Mann an der Wohnungstüre der Opfer. Die Kripo Regensburg ermittelt.