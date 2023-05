Bayerischer Arbeitsmarkt: Nur leichte Frühjahrsbelebung

Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist leicht zurückgegangen. 258.732 Menschen …

Schwache Frühjahrsbelebung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist leicht zurückgegangen. 258.732 Menschen …

Schwache Frühjahrsbelebung auf dem bayerischen Arbeitsmarkt Die Arbeitslosigkeit in Bayern ist leicht zurückgegangen. 258.732 Menschen …

In Bayern waren im Oktober 232.436 Menschen ohne Job. Das sind 6,7 Prozent …

Zahl der Arbeitslosen in Bayern gesunken In Bayern waren im Oktober 232.436 Menschen ohne Job. Das sind 6,7 Prozent …

Zahl der Arbeitslosen in Bayern gesunken In Bayern waren im Oktober 232.436 Menschen ohne Job. Das sind 6,7 Prozent …

Der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern (BN) hat erneut die Ängste …

BN-Chef hält Angst vor Wölfen für unbegründet Der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern (BN) hat erneut die Ängste …

BN-Chef hält Angst vor Wölfen für unbegründet Der Vorsitzende des Bundes Naturschutz in Bayern (BN) hat erneut die Ängste …

Arne Dedert/dpa/Symbolbild