Sommerlicher Start in den Mai

Diese Woche steigen die Temperaturen kontinuierlich. Am 1. Mai soll es bis zu 28 Grad warm werden.

© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Der Mai beginnt in Bayern sommerlich: Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet am Feiertag Temperaturen zwischen 23 und 28 Grad. Auch an den letzten Tagen im April wird es demnach sonnig und warm.

Im Verlauf des Tages erreichen die Temperaturen 20 Grad im Oberallgäu und 26 Grad im Maintal. Es ist vielerorts sonnig, lediglich im Süden und im Bergland gibt es Wolken. In den Alpen und im Bayerischen Wald kann es laut DWD nachmittags und abends auch Schauer oder Gewitter geben.

Auch am Mittwoch soll es häufig sonnig sein. Der DWD erwartet bis zu 21 Grad in den Alpentälern und bis zu 27 Grad am Main. In den Alpen können Schauer fallen. Am Freitag bleibt es laut Vorhersage warm, allerdings soll es mehr Wolken und Schauer geben. (dpa/lby)

