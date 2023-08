Bayerns Bauern ernten mehr Getreide als im Vorjahr

Die Landwirte in Bayern haben in diesem Sommer rund 6,4 Millionen Tonnen Getreide geerntet. Das haben Schätzungen des Fachteams des Landesamts für Statistik in Fürth ergeben. Das bedeute einen Zuwachs von 4,1 Prozent im Vergleich zum Erntejahr 2022, teilte die Behörde am Montag in Fürth mit.

Im Vergleich zum langjährigen Mittel der Jahre 2017 bis 2022 ergebe sich eine geringe Ernteeinbuße von 0,3 Prozent. Trotz der kalten und nassen Witterung im Frühjahr und der Trockenheit von Mai an könne mit einer durchschnittlichen Getreideernte gerechnet werden, hieß es weiter. Körnermais ist in dieser Statistik nicht erfasst. (dpa/lby)