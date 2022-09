Bei Unfall auf A93 lebensgefährlich verletzt

Drei Menschen sind bei einem Unfall gestern Nachmittag auf der A93 bei Schönwald im Landkreis Hof schwer verletzt worden. Ein 42-jähriger Autofahrer kam von der Fahrbahn ab, fuhr gegen die Schutzplanke, wurde dadurch in die Luft katapultiert, überschlug sich und landete nach rund 25 Metern auf dem Dach. In dieser Position rutschte der Wagen mit seinen drei Insassen weiter einen Abhang hinunter. Die 41-jährige Beifahrerin und eine Seniorin auf dem Rücksitz mussten mit lebensgefährlichen Verletzungen in Kliniken geflogen werden. Der Fahrer wurde schwer verletzt.