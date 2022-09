In Auerbach im Landkreis Amberg-Sulzbach ist heute am frühen Morgen eine Hauswand eingestürzt. Verletzt wurde niemand. Die umliegenden Häuser wurden noch in der Nacht evakuiert. Wie es zu dem Einsturz kommen konnte, muss noch untersucht werden. Allerdings fand man in dem leerstehenden Haus ein Loch von ca. 5 Meter Breite und 3 Meter Höhe.