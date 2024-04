Beobachtungsflüge wegen erhöhter Waldbrandgefahr

Wegen der erhöhten Waldbrandgefahr werden am Wochenende in Teilen der Oberpfalz Beobachtungsflüge durchgeführt. Das teilte die Regierung der Oberpfalz am Donnerstag mit. Für Samstag und Sonntag liegt der Waldbrandgefahrenindex in Bayern laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) zwischen 3 (mittlere Gefahr) und 5 (sehr hohe Gefahr).

In der Oberpfalz sollen den Angaben zufolge zweimal täglich auf insgesamt fünf Flugrouten besonders gefährdete Gebiete aus der Luft beobachtet werden. An Bord der Flugzeuge seien neben den ehrenamtlichen Piloten der Flugbereitschaft der Luftrettungsstaffel Oberpfalz auch speziell ausgebildete Luftbeobachter der Feuerwehr oder Verwaltung. Ob auch in weiteren Regierungsbezirken Bayerns Beobachtungsflüge stattfinden, war zunächst nicht bekannt.

Der DWD sagt für das Wochenende für die Jahreszeit ungewöhnlich hohe Temperaturen zwischen 23 und 30 Grad in Bayern voraus. Die Bevölkerung wird gebeten, in Waldgebieten nicht mit offenem Feuer zu hantieren oder zu rauchen. (dpa/lby)