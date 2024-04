„Jetzt samma a no Highland“

Seit dieser Woche ist sie da! Die Legalisierung von Cannabis. Und was ist nicht alles drüber geschrieben und gesprochen worden. Aber darüber gesungen wird eher selten.

Die Oberpfälzer Band Charmebereich hat jetzt genau zu diesem Thema einen Song gemacht. Die Idee zum Titel des Songs gab es schon länger. Und schuld daran war, wie so oft, die Ampelregierung. "Als sich rauskristallisiert hat, dass das Erste auf was sie sich einigen können, die Cannabis-Legalisierung ist, hab ich dann gesagt, Mensch, dann samma a no "Highland"," sagt Roman Wirthl, der Sänger der Band.