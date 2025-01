Breitenbrunn: 17-Jähriger auf Spritztour verunfallt

Am Sonntagabend ist ein verunfalltes Auto in einem Acker bei Breitenbrunn im Kreis Neumarkt entdeckt worden.

Der Pkw war unbesetzt, der Airbag mit Blut verschmiert. Die Feuerwehr registrierte eine Person an der Einsatzstelle, die an der Kleidung Spuren zu einem Unfall aufwies. Später konnte in einer Scheune noch ein leicht verletzter 17-Jähriger gefunden werden.

Der Jugendliche, der keine Fahrerlaubnis hat, gestand schließlich die Fahrt. Wie sich herausstellte, stand er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln und hatte den Pkw einer Bekannten ohne deren Wissen genutzt. Der 17-Jährige bekommt nun mehrere Anzeigen.