Zu viel PS: Mann verliert die Kontrolle

Überhöhte Geschwindigkeit war die Ursache für einen Verkehrsunfall am Donnerstag am sogenannten „Blomenhof-Kreisel“ in Neumarkt.

Ein 65-Jähriger fuhr mit seinem hochmotorisierten Fahrzeug in den Kreisverkehr ein und verlor an einer Ausfahrt die Kontrolle über sein Auto. Der Pkw geriet ins Schleudern, kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Straßengraben. Dort blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.

Der Mann hatte Glück und konnte sich selbst unverletzt aus dem total demolierten Pkw befreien.