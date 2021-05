Besondere Zeremonie in Grafenwöhr

Eine besondere Zeremonie fand am Freitagnachmittag auf dem US-Army Stützpunkt in Grafenwöhr statt. Zum ersten Mal wurde der „Good Neighbors Award“ für verdiente Freunde und Partner der US-Standorte in Bayern verliehen.

Brigade General Christopher R. Norrie würdigte in seiner Rede die Verdienste und die Arbeit der aus verschiedenen Standorten nominierten Personen. Er bekräftigte auch, dass solche Menschen für das friedliche und freundliche Zusammenleben der Deutschen Bevölkerung mit den US-Soldaten stehen. Unter anderem wurden die Bürgermeister von Grafenwöhr und Vilseck, Edgar Knobloch und Hans-Martin Schertl, geehrt. „Sie sind Unterstützer der Deutsch-Amerikanischen Freundschaft und betonen dies immer wieder“, so General Norrie bei der Verleihung. Am Freitag wurden insgesamt neun Personen von den US-Standorten Grafenwöhr, Vilseck, Hohenfels und Ansbach ausgezeichnet.