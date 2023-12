Betriebsunfall auf Bauernhof endet tödlich

Ein Betriebsunfall auf einem Bauernhof in Leonberg im Kreis Tirschenreuth endete tödlich.

Bei Arbeiten an einem landwirtschaftlichen Gebäude löste sich am Mittwoch ein Arbeitskorb vom Frontlader eines Traktors. Das mehrere Hundert Kilo schwere Anbaugerät begrub den im Arbeitskorb stehenden Landwirt unter sich und fügte dem 34-Jährigen schwerste Verletzungen zu. Der Mann wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag. Die Kripo Weiden ermittelt jetzt das genaue Unfallgeschehen.