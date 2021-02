Die Polizei warnt vor betrügerischen Betteleien in Grafenwöhr im Landkreis Neustadt an der Waldnaab.

Dort versuchten gestern und vorgestern vermehrt Betrüger vor und in Supermärkten ihr Glück. Den Passanten zeigten sie hierzu ein Schriftstück vor, in dem stand, dass sie für gehörlose bzw. behinderte Menschen sammeln würden. Sollten Sie in nächster Zeit ebenso von diesen Bettlern angesprochen werden, gehen Sie bitte nicht auf das Gespräch ein und informieren Sie umgehend die Polizei.