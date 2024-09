Vermummte an der Terrassentür

Ein 36-Jähriger erlebte am Donnerstagabend in Püchersreuth eine böse Überraschung, als er leise Geräusche an seiner Terrassentür hörte.

Beim Nachsehen stand er plötzlich zwei vermummten Gestalten gegenüber, die ihn in seine Wohnung drängten. Es kam zu einem Handgemenge, bei dem der Mann versuchte, einem der Eindringlinge die Maske vom Gesicht zu reißen. Daraufhin schlug dieser mit einem schlagstockähnlichen Gegenstand zu und verletzte den 36-Jährigen am Arm. Schließlich gelang es dem Mann, die Täter in die Flucht zu schlagen.

Die vermummten Männer wurden wie folgt beschrieben:

einer 180 cm groß, eher kräftige Figur

der andere 165 cm groß und schlank

Beide sprachen Oberpfälzer Mundart.

Bekleidet waren sie mit schwarzer Kleidung.

Das Motiv ist bislang noch unbekannt. Die verständigten Polizeistreifen konnten im näheren Umfeld keine Tatverdächtigen mehr feststellen. Deshalb bittet die Polizei Neustadt a.d. Waldnaab um Hinweise unter der Tel.: 09602/9402-0.