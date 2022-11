Betrugsmasche Handy: Seniorin lässt sich nicht irren

Eine 73-Jährige aus dem Kreis Amberg-Sulzbach hat sich nicht über den Tisch ziehen lassen.

Dienstag erhielt die Frau eine Kurznachricht, in der ihre „Tochter“ ihre „neue Telefonnummer“ mitteilte und 2.000 € forderte. Diesen Trick durchschaute die ältere Dame sofort, da sie Rücksprache mit ihrer echten Tochter hielt. In diesem Zuge warnt die Polizei vor genau solchen Betrugsmaschen. Am Sichersten ist es, die Person einfach anzurufen.