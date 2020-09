Betrunkenen Einbrecher an Ort und Stelle festgenommen

In Münchberg im Landkreis Hof ist heute Morgen ein stark betrunkener Einbrecher an Ort und Stelle festgenommen worden.

Der 43-Jährige Ukrainer hielt sich widerrechtlich an einem Fischteich bei Markersreuth auf und konsumierte dort Einiges an Alkohol. Diesen hatte er offensichtlich aus einem dort aufgestellten Bauwagen entwendet. Zudem zündete er am Teich ohne Erlaubnis ein Lagerfeuer an. Der Eigentümer des Fischteichs verständigte schließlich die Polizei. Diese nahm den obdachlosen Ukrainer fest. Da der aufgrund seines Rausches nicht mehr selber laufen konnte, musste er von den Polizisten zum Streifenwagen und in die Zelle getragen werden. Ein Staatsanwalt entscheidet nun, wie es mit dem Obdachlosen weitergeht.