Blaualgen im Guggenberger See

Nachdem der Sommer ja in den kommenden Tagen noch mal ein Zwischenspiel in der Oberpfalz geben will, werden sich viele sicher nochmal zum Baden aufmachen. Beim Guggenberger See im Raum Neutraubling sollte man dabei allerdings vorsichtig sein.

Laut Gesundheitsamt Regensburg sind in Teilbereichen des Gewässers Blaualgen festgestellt worden. Es besteht kein Badeverbot, allerdings kann es möglicherweise vereinzelt zu Hautreizungen und Magendarm-Verstimmungen kommen. Entsprechende Hinweise sind vor Ort angebracht.