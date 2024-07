Tödlicher Unfall auf A9

Ein Kleintransporter und ein Lastwagen stoßen in Oberfranken auf der Autobahn 9 seitlich zusammen. Für den Beifahrer im Transporter endet der Unfall tödlich.

Beim Zusammenstoß eines Transporters und eines Lastwagens auf der Autobahn 9 in Oberfranken ist ein Mann aus Sachsen-Anhalt gestorben. Der Beifahrer im Transporter sei bei dem Unfall kurz vor der Ausfahrt Münchberg-Nord (Landkreis Hof) so schwer verletzt worden, dass er später in einem Krankenhaus gestorben sei, teilte die Polizei mit. Der Fahrer des Transporters sei ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht worden.

Den Angaben zufolge waren der Transporter und der Lastwagen am Morgen seitlich zusammengestoßen. Wie genau es zu dem Unfall kam, blieb zunächst unklar. Die Verkehrspolizei Hof ermittelte zu dieser Frage.

Die A9 wurde in Fahrtrichtung Süden zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn bis zum späten Vormittag gesperrt. Über die weitere Dauer der Sperrung machte die Polizei zunächst keine Angaben. (dpa/lby)