BHS Weiherhammer zum 3. Mal ausgezeichnet

Bei der Kontrolle eines Schüler-Reisebusses an der tschechischen Grenze in …

Verbotene Mitbringsel einer Klassenfahrt Bei der Kontrolle eines Schüler-Reisebusses an der tschechischen Grenze in …

Verbotene Mitbringsel einer Klassenfahrt Bei der Kontrolle eines Schüler-Reisebusses an der tschechischen Grenze in …

Foto: Ramona Herrmann