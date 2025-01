Wenn man an den Supercup denkt, denken viele zuerst mal an Fußball. Doch nicht der FC Bayern hat den Supercup gewonnen, sondern Edeka Legat in Neustadt.

Der Supercup ist eine nationale Auszeichnung für Edeka Märkte in Deutschland. Und der beste Markt mit einer Größe bis 2000 Quadratmetern ist der Edeka Legat Markt in Neustadt.

Der Preis wurde jetzt bei einer Feierstunde in Neustadt übergeben. Neben Neustadt betreibt Edeka Legat noch fünf weitere Märkte in der Oberpfalz.