Ein Unbekannter hat im Raum Treffelstein im Landkreis Cham eine verbotene Falle ausgelegt.

Die wurde einem Fischotter zum Verhängnis. Ein Jäger fand am Montag das schwerverletzte Tier und informierte die Polizei. Der Fischotter musste von seinem Leiden erlöst werden. Der Täter hatte eine illegale Schlagfalle am Bachufer der Schwarzach im Bereich der Kläranlage Biberbach ausgelegt. Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Waldmünchen.