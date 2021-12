Ein Unbekannter hat am Montag in Regensburg in einer Kirche randaliert, uriniert und ein Altarkreuz gestohlen.

Zwischen 11 und 19 Uhr betrat der Täter das Gotteshaus in der Isarstraße und beschädigte mehrere Gegenstände. Ein Altarkreuz brach der Unbekannte ab und nahm es mit. Als ob das nicht schon genug gewesen wäre, pinkelte er auch noch in eine Ecke der Kirche. Die Schadenshöhe kann derzeit noch nicht beziffert werden. Hinweise zu dem Fall bitte an die Kripo Regensburg.