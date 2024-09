Bilanz der Luisenburgfestspiele

Mit den letzten Konzerten endete am 14. September die Theatersaison auf der Luisenburg in Wunsiedel. Spitzenreiter war PIPPI LANGSTRUMPF mit einer Auslastung von 92 Prozent und über 43.000 Zuschauern.

Ein sensationeller Wert, mit dem das Familienstück im gesamten deutschsprachigen Raum mit an der Spitze liegen dürfte. Mit EIN SOMMERNACHTSTRAUM haben die Festspiele ihren zweiten Volltreffer gelandet. Knapp 18.000 Besucher sahen das Schauspiel. Insgesamt besuchten knapp 129.500 Menschen die Festspiele in vier Monaten Spielzeit. Die Theatermacher knüpfen damit an die Zeit vor Corona an.