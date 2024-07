Bindlach: LKW-Fahrer überfährt Seniorin

Ein Lastwagenfahrer überfährt in Oberfranken eine 77-Jährige. Sie wird per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Doch die Verletzungen sind zu schwer.

Eine 77-Jährige ist am Montag in Oberfranken von einem Lastwagen erfasst und dabei tödlich verletzt worden. Die Seniorin sei auf dem Gelände eines Entsorgungsunternehmens in Bindlach (Landkreis Bayreuth) aus bislang unklaren Gründen vor den Lkw getreten, teilte eine Sprecherin der Polizei mit.

In dem Moment sei der 56 Jahre alte Fahrer des Lastwagens losgefahren und habe die Frau aus dem Landkreis Bayreuth überfahren. Dabei wurde die Frau schwer verletzt. Kräfte des Rettungsdienstes hätten noch versucht, sie wiederzubeleben. Sie kam den Angaben zufolge mit einem Hubschrauber in eine Klinik, wo sie an ihren schweren Verletzungen starb. (dpa/lby/rr)