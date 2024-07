Lkw-Fahrer nach schwerem Unfall auf A3 in Lebensgefahr

Kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg fährt ein Lastwagen in einen Fahrbahntrenner. Das hat weitreichende Folgen.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der Autobahn 3 ist ein Lkw-Fahrer in Lebensgefahr. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Mann aus bislang ungeklärter Ursache kurz vor dem Autobahnkreuz Nürnberg in den Fahrbahntrenner. Der Tank des Lkws wurde dabei so stark beschädigt, dass Diesel austrat. Nach Angaben eines Sprechers entstand auf der Fahrbahn ein größeres Trümmerfeld.

Andere Fahrzeuge kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Rettungskräfte brachten den lebensgefährlich verletzten Lkw-Fahrer in ein Krankenhaus.

Die A3 wurde Richtung Würzburg nach ersten Erkenntnissen zunächst voll gesperrt, aktuell wird der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Die Polizei bittet, das Gebiet zu umfahren. (dpa/lby)