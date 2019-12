Birgland: Unbekannte versuchen Geldautomat zu sprengen

Die Polizei bittet nach dem Versuch einen Geldautomaten zu sprengen, um Ihr Mithilfe.

Am Samstagmorgen, zwischen 4.30 h und 5 h, versuchten demnach zwei Maskierte einen Geldautomaten im Birglander Ortsteil Schwend, im Landkreis Amberg-Sulzbach, zu knacken. Allerdings kam es zu keiner Explosion und die Täter mussten ohne Geld wieder abziehen.

Die Ermittler fragen nun: Wer hat am Wochenende oder in den Tagen zuvor verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge im Bereich Schwend bzw. Birgland bemerkt oder kann Hinweise zu den Handlungen in der Bank geben? Die Polizei Amberg nimmt hier jeden Hinweis dankend entgegen.