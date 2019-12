Geldbeutel mit EC und PIN gestohlen

Eine 72-Jährige aus Schwandorf ist mit ihren persönlichen Informationen leider etwas zu leichtsinnig umgegangen. Zuerst ist ihr am Freitag in einem Verbrauchermarkt in der Wackersdorfer Strasse die Geldbörse geklaut worden.

Die Beute von 50 Euro wären sicherlich ärgerlich gewesen, aber wohl auch verkraftbar. Allerdings enthielt der Geldbeutel auch die EC-Karte, wie auch den PIN. Deshalb verschwanden auch kurze Zeit später 1.000 Euro von ihrem Konto. Bisher fehlt von dem oder den Tätern noch jede Spur.

Die Polizei warnt deshalb – keine PIN zusammen mit Karten im Geldbeutel aufzubewahren, auch nicht als Telefonnummern getarnt oder in ähnlicher Verbindung.