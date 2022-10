Bischof weiht 2 verheiratete Männer zu Diakonen

Durch Handauflegung und Gebet hat Bischof Dr. Rudolf Voderholzer am Samstag im Regensburger Dom zwei verheiratete Männer zu Diakonen geweiht. Bernhard Gradl aus Sulzbach-Rosenberg und Martin Schopf aus Regensburg sind die beiden neuen Diakone.

Als Ständige Diakone mit Zivilberuf werden die beiden künftig im Dienst der Kirche wirken und in besonderer Weise auch eine Brücke sein dürfen zwischen der Arbeits- und Familienwelt und der Kirche. Die Neugeweihten bekräftigten, sich in den Dienst der Kirche zu stellen, das Evangelium in Wort und Tat zu verkünden und den Armen und Notleidenden zu helfen. Auch ihre Ehefrauen erklärten, dass sie ihre Männer in ihrem Dienst unterstützen werden. Die neuen Diakone wurden nach dem Weiheakt noch mit der Stola und Dalmatik bekleidet und der Bischof überreichte beiden das Evangeliar.