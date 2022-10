Kirchweihmarkt im Freilandmuseum

Das Freilandmuseum Oberpfalz in Neusath lädt heute zum Kirchweihmarkt ein.

Es haben sich wieder viele Handwerker aus der Region und aus Tschechien angemeldet. Das Sortiment ist schon auf die kalte Jahreszeit abgestimmt. So gibt es z.B. Wolle zum Stricken oder warme Mützen und Schals. Angeboten werden auch Gartenkeramik, duftende Naturseifen und kreative Filzartikel sowie frische Produkte aus Früchten und Kräutern. Wer Antikes, alte Bücher oder Porzellan sucht, wird am Kirchweihmarkt auch fündig. Das ist aber noch lange nicht alles. Vorbeischauen lohnt sich also. Gelegenheit dazu gibt’s zwischen 10 und 17 Uhr.