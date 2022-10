Einbrecher in Regensburg auf frischer Tat ertappt

Die Polizei in Regensburg hat einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt.

Der Mann hatte sich in der Nacht auf Freitag in ein Lokal in der Innenstadt einsperren lassen und dort die Spinde der Mitarbeiter ausgeräumt. Als er am Freitagabend an den Tatort zurückkehrte erwartete ihn dort die Polizei, die gerade mit der Spurensicherung des Einbruchs beschäftigt war. Dabei trug der 38-Jährige sogar ein Kleidungsstück, das er aus einem der Mitarbeiterspinde gestohlen hatte. Warum der Mann zurückgekehrt war, ist nicht bekannt.