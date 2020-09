Unternehmer stellt Mittelschule 50 Laptops zur Verfügung

So sieht effektive Corona-Hilfe in der Region aus: Der Regenstaufer Unternehmer Rainer Mißlbeck hat der Mittelschule in Furth im Wald 50 Laptops zur Verfügung gestellt.

Nachdem Mißlbeck von der Schließung der Mittelschule infolge eines positiven Corona-Tests eines Lehrers erfahren hatte, nahm er Kontakt zur Schulleitung auf und bot seine Hilfe an. Die Schule sollte für die Zeit des Homeschoolings 50 Laptops kostenfrei erhalten. Dieses Angebot nahm Schulleiterin Barbara Aumann dankend an. Mißlbeck will die Computer am morgigen Sonntagabend persönlich zusammen mit einer Lehrerin an die Eltern übergeben.