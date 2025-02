Blue Devils bezwingen die Krefeld Pinguine mit 6:3

Unglaublich, sensationell oder unfassbar – langsam gehen den Fans der Blue Devils Weiden die Superlative aus, wenn man sie nach der Performance ihres Teams fragt.

Auch am Freitagabend konnten die Blue Devils die drei Punkte aus Krefeld entführen. Sie bezwangen den Tabellendritten nach einer erneut tadellosen Leistung mit 6 zu 3. Nachdem die Weidener nach dem ersten Drittel noch mit 2:0 im Hintertreffen waren, gelang es der Mannschaft von Sebastian Buchwieser, das Spiel zu drehen. Schon morgen geht es für die dezimierte Weidner Truppe in der heimischen Hans-Schröpf-Arena weiter, wenn man um 18:30 Uhr auf den unmittelbaren Tabellennachbarn, die Lausitzer Füchse, trifft. Wer dabei sein will, sollte sich schnell noch Tickets sichern, denn es wird wieder einmal ein ausverkauftes Haus erwartet.