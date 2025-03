Blue Devils verlieren 5. Play-off-Spiel gegen Krefeld

Können die Blue Devils noch einmal zurückschlagen? Die Weidener haben gestern das fünfte Spiel der Best-of-seven-Serie bei den Krefeld Pinguinen mit 3:6 verloren.

Dabei sah es in dem umkämpften Duell lange nicht nach einem Sieg der Krefelder aus. Überragend auf Weidener Seite dabei Tyler Ward, der alle drei Treffer für die Devils erzielen konnte und die Weidner so mit einer 3:2 Führung in die erste Pause gehen ließ. Danach legten die Pinguine einen Zahn zu und schafften bis zur zweiten Pause den Ausgleichstreffer. Im Schlussdrittel gelangen den Krefeldern dann unter anderem mit 2 Empty-net Toren die entscheidenden Treffer. Somit liegen die Weidener jetzt mit 2:3 Siegen in Rückstand und müssen das Heimspiel morgen zwingend gewinnen, wenn der Traum vom Einzug ins Halbfinale weiterleben soll.