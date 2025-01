Blue Devils gewinnen nach Penaltyschießen

Es ist wieder Derbyzeit! Knapper Sieg nach Penaltyschießen in der DEL2. Mit einem 5:4 haben die Blue Devils am Abend zu Hause im Derby gegen die Selber Wölfe gewonnen. Am Sonntag geht´s weiter. Dann treffen die Weidener auf die Eisbären Regensburg. Start der Partie ist um 17 Uhr.